Domaine Sainte-Marie Domaine Sainte Marie des Gués, 45570 Ouzouer-sur-Loire Ouzouer-sur-Loire

Domaine Sainte-Marie Jeudi 11 décembre, 12h00 Domaine Sainte Marie des Gués, 45570 Ouzouer-sur-Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Exploitation familiale, Foucauld, Amaury et Philippe Le Grelle sont installés, en agriculture biologique au cœur de la forêt d’Orléans où sont élevés en plein-air les différents élevages.

Les animaux sont nourris à l’herbe toute l’année, dans un cadre privilégié. Le bien-être des animaux est la priorité au Domaine Sainte-Marie.

Sur l’exploitation se trouvent des porc, boeuf, veau, agneaux, poulets, poules pondeuses et chèvres.

Nous proposons des oeufs, de la viande de boeuf, veau, porc et poulet (en colis et quelques morceaux au détail), ainsi que des produits transformés (pâtés, rillettes…). Le tout en BIO.

Domaine Sainte Marie des Gués, 45570 Ouzouer-sur-Loire Ouzouer sur Loire Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063764238932 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/domaine.saintemarie/ »}]

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année