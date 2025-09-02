DOMAINE TAMBOUR COCKTAIL EN FOLIE Banyuls-sur-Mer

DOMAINE TAMBOUR COCKTAIL EN FOLIE Banyuls-sur-Mer mardi 2 septembre 2025.

DOMAINE TAMBOUR COCKTAIL EN FOLIE

136 Avenue du Puig del Mas Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-02 11:45:00

fin : 2025-10-31 13:00:00

Date(s) :

2025-09-02 2025-09-03 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-03 2025-10-04

Et si on dégustait autrement ? Visite des chais et dégustation d’un cocktail au Banyuls ou Collioure.

.

136 Avenue du Puig del Mas Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 12 48

English :

How about a different kind of tasting? Visit the winery and taste a Banyuls or Collioure cocktail.

German :

Wie wäre es mit einer Weinprobe der anderen Art? Besichtigung der Weinkeller und Verkostung eines Cocktails mit Banyuls oder Collioure.

Italiano :

Che ne dite di una degustazione di vini diversa dal solito? Visitate le cantine e assaggiate un cocktail di Banyuls o di Collioure.

Espanol :

¿Qué tal una cata de vinos diferente? Visite las bodegas y deguste un cóctel de Banyuls o Collioure.

L’événement DOMAINE TAMBOUR COCKTAIL EN FOLIE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-28 par OT DE BANYULS SUR MER