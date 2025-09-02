DOMAINE TAMBOUR COCKTAIL EN FOLIE Banyuls-sur-Mer
136 Avenue du Puig del Mas Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Début : Samedi 2025-09-02 11:45:00
fin : 2025-10-31 13:00:00
2025-09-02 2025-09-03 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-03 2025-10-04
Et si on dégustait autrement ? Visite des chais et dégustation d’un cocktail au Banyuls ou Collioure.
+33 4 68 88 12 48
English :
How about a different kind of tasting? Visit the winery and taste a Banyuls or Collioure cocktail.
German :
Wie wäre es mit einer Weinprobe der anderen Art? Besichtigung der Weinkeller und Verkostung eines Cocktails mit Banyuls oder Collioure.
Italiano :
Che ne dite di una degustazione di vini diversa dal solito? Visitate le cantine e assaggiate un cocktail di Banyuls o di Collioure.
Espanol :
¿Qué tal una cata de vinos diferente? Visite las bodegas y deguste un cóctel de Banyuls o Collioure.
