DOMAINE VINÉA ADRIAN DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE – Val-de-Dagne 22 juin 2025 10:00

Aude

Route du Congoust Val-de-Dagne Aude

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

2025-06-22

Il était une fois, un coup de foudre pour des carignans centenaires… Voilà comment tout a commencé pour moi en 2015 à Montlaur. Après une petite restructuration, il y a deux ans, j’exploite désormais 6,5 ha de vignes en conversion BIO

Cette année le domaine fête ses 10 ans ! Découvrez les projets et la cuvée anniversaire. Dégustation de vins, cartagène et vinaigre.

Sur place , deux fermes amies :

– Le GAEC des Garrigues Arquettoises qui proposera à la vente sa production de viande d’agneaux et porcs fermiers.

– La ferme La Basse-cour de Carcassonne , éleveur et producteur diversifié qui vous proposera à la vente ses volailles d’ornement (nombreuses variétés de poules, canards, paons, faisans…), ses œufs de canes ou ses œufs de poules à couver, ses légumes du moment, ainsi que tous les produits qu’il transforme: confit de canard, crème d’ail, gelée de

thym, confit d’oignons, jus de raisin..

Accueil repas sur place.

Espace de pique-nique (une centaine de places assises), pas de réservation

Espace jeux enfants

Pensez à prendre une glacière pour garder vos produits aux frais !

.

Route du Congoust

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 6 16 90 45 11 vineadrian@gmail.com

English :

Once upon a time, I fell in love with century-old carignans… That’s how it all began for me in 2015 in Montlaur. After a minor restructuring two years ago, I now cultivate 6.5 ha of vines in conversion to organic farming

This year, the estate celebrates its 10th anniversary! Find out more about our projects and the anniversary cuvée. Wine, cartagena and vinegar tasting.

Two friendly farms on site:

– The GAEC des Garrigues Arquettoises will be selling its farm-raised lamb and pork.

– La Basse-cour de Carcassonne » farm, a diversified breeder and producer offering ornamental poultry (many varieties of hens, ducks, peacocks, pheasants, etc.), duck eggs and hatching eggs, fresh vegetables, and all the products he processes: duck confit, garlic cream, thyme jelly, goose confit, and more

onion confit, grape juice…

Meals available on site.

Picnic area (seating for 100), no reservations required

Children’s play area

Don’t forget to bring a cool box to keep your products fresh!

German :

Es war einmal, eine Liebe auf den ersten Blick für hundertjährige Carignans… So begann alles für mich im Jahr 2015 in Montlaur. Nach einer kleinen Umstrukturierung vor zwei Jahren bewirtschafte ich nun 6,5 ha Weinberge, die auf BIO umgestellt wurden

Dieses Jahr feiert das Weingut sein 10-jähriges Bestehen! Entdecken Sie die Projekte und die Jubiläums-Cuvée. Verkostung von Wein, Cartagena und Essig.

Vor Ort , zwei befreundete Bauernhöfe:

– Der GAEC des Garrigues Arquettoises, der seine Fleischproduktion von Lämmern und Schweinen aus Freilandhaltung zum Verkauf anbietet.

– Der Bauernhof « La Basse-cour de Carcassonne », ein vielseitiger Züchter und Produzent, bietet Ihnen sein Ziergeflügel (zahlreiche Arten von Hühnern, Enten, Pfauen, Fasanen…), seine Enteneier oder Bruteier von Hühnern, sein aktuelles Gemüse sowie alle Produkte, die er verarbeitet, zum Verkauf an: Entenkonfit, Knoblauchcreme, Thymiangelee

thymian, Zwiebelkonfit, Traubensaft…

Essensausgabe vor Ort.

Picknickplatz (ca. 100 Sitzplätze), keine Reservierung erforderlich

Spielbereich für Kinder

Denken Sie daran, eine Kühlbox mitzunehmen, um Ihre Produkte kühl zu halten!

Italiano :

C’era una volta un carignano centenario di cui mi sono innamorato… È così che tutto è iniziato per me nel 2015 a Montlaur. Dopo una piccola ristrutturazione due anni fa, ora gestisco 6,5 ettari di vigne in conversione all’agricoltura biologica

Quest’anno la tenuta festeggia il suo 10° anniversario! Scoprite di più sui nostri progetti e sulla cuvée dell’anniversario. Degustazione di vino, cartagena e aceto.

Due fattorie amiche in loco:

– La GAEC des Garrigues Arquettoises, che venderà la sua carne di agnello e di maiale allevata in azienda.

– L’azienda agricola « La Basse-cour de Carcassonne », un allevatore e produttore diversificato che offre pollame ornamentale (molte varietà di galline, anatre, pavoni, fagiani, ecc.), uova d’anatra e da cova, verdure fresche e tutti i prodotti che trasforma: confit d’anatra, crema d’aglio, gelatina di timo, confit d’oca, ecc

confit di cipolla, succo d’uva, ecc.

Pasti disponibili in loco.

Area picnic (circa 100 posti a sedere), senza prenotazione

Area giochi per bambini

Non dimenticate di portare con voi una borsa frigo per mantenere il cibo fresco!

Espanol :

Érase una vez, me enamoré de las cariñenas centenarias… Así empezó todo para mí en 2015 en Montlaur. Tras una pequeña reestructuración hace dos años, ahora dirijo 6,5 hectáreas de viñedos en reconversión a la agricultura ecológica

Este año, la finca celebra su 10º aniversario Más información sobre nuestros proyectos y la cuvée aniversario. Degustación de vino, cartagena y vinagre.

Dos granjas amigas in situ:

– El GAEC des Garrigues Arquettoises, que venderá su cordero y cerdo de granja.

– La granja « La Basse-cour de Carcassonne », criadora y productora diversificada que ofrece aves de corral ornamentales (muchas variedades de gallinas, patos, pavos reales, faisanes, etc.), huevos de pato y huevos para incubar, verduras frescas y todos los productos que elabora: confit de pato, crema de ajo, jalea de tomillo, confit de oca, etc

confit de cebolla, zumo de uva, etc.

Comidas disponibles in situ.

Zona de picnic (con capacidad para unos 100 comensales), sin reserva previa

Zona de juegos para niños

No olvide llevar una nevera portátil para mantener la comida fresca

