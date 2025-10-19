D’ombre et de lumière Contes initiatiques Cerisiers

Salle des Fêtes Cerisiers Yonne

Début : 2025-10-19 20:30:00

fin : 2025-10-19 22:00:00

Tout public à partir de 10 ans Durée 1h10

Avec Nicolas Bernard et Valérie Jallais

Création sonore et chant Christine Moreau

Mise en scène, adaptation et scénographie Valérie Jallais

Construction décor Pascal Delarue

Nous vous attendons, nous, les saltimbanques de toujours, sur notre petite estrade, notre chaudron magique, notre creuset d’alchimiste. De village en village, nous jouons à tisser les mots, à incarner tous les personnages… nous jouons à faire peur, rire et rêver. Attention, la boite de Pandore est ouverte !

Parfois, il faut descendre très loin dans nos profondeurs, parfois, il faut rêver très fort pour toucher le ciel…

Deux contes traditionnels sont adaptés, Le forgeron du Pont-de-Pille et Paysage brodé, au son d’une musique électroacoustique qui décoiffe pour revisiter sous les étoiles cette forme bien vivante qui aura toujours à nous apprendre sur nous-même.

Apportez votre siège, votre coussin, votre chaise longue… et une petite couverture ou un bon pull !

La plupart des lieux, mais pas tous, ont une solution de repli en cas de pluie. Renseignez-vous avant le départ… .

Salle des Fêtes Cerisiers 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 76 74 77 cie.premierbaiser@gmail.com

