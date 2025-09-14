Domingos ibericos : Repas spectacle bar tapas Seclin Lille Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin

Domingos ibericos : Repas spectacle bar tapas Seclin Lille Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin 14 septembre 2025 – 3 mai 2026, certains dimanches Réservations obligatoires avant le mercredi 12h BACALHAU/BACALAO/ MORUE façon IBÉRICA : 15€ (1/2 dose) / 18,50€ (dose)

FRANGO/POLLO/POULET grillé : 10€ (1/2 dose) / 14€ (dose)

avec leurs accompagnements du jour.

La Peña Ibérica vous propose ses repas typiques portugais et/ou espagnols dans le cadre des domingos ibericos à SECLIN.

Autour d’un repas copieux, tarifs avantageux, vous vous retrouvez en Espagne ou au Portugal avec la possibilité de pratiquer les langues Ibériques tout en plongeant dans une ambiance unique et traditionnelle. Il est courant que des artistes animent le repas par des chants ou des danses pratiqués à IBÉRICA.

>LES PLATS TRADITIONNELS PROPOSÉS : (D’autres Plats peuvent être proposés ponctuellement)

>LES TAPAS (Punheta de Bacalhau-Tartare de Morue, Beignets de Morue, Albоndigas, Pan Tomate Jamоn, Arroz Marisco …) en fonction des choix et stocks disponibles

CONCERT SCÈNE OUVERTE ou ANIMATION

Un peu de culture : Une scène ouverte s’adresse aux artistes confirmés comme amateurs, professionnels et élèves, bénévoles vous proposent leurs musiques, chants, danses durant le concert sous forme de JAM SESSION. Tous les styles autour des cultures Ibériques et d’Amérique Latine peuvent être joués et même plus.

PARTICIPER AUX REPAS BAR TAPAS :

> RÉSERVEZ SUR HELLO ASSO

> PRÉVOYEZ DE L’ESPÈCE (monnaie) ou CHÈQUE pour les règlements

> HEURE D’OUVERTURE DES PORTES : 12H (service entre 12-13h30)

> > CONCERT SCÈNE OUVERTE ou ANIMATION (13h30) horaires approximatifs non contractuels (attention il ne s’agit pas d’un concert mais d’une scène ouverte composée des artistes ou amateurs présents)

LES DIMANCHES 2025-26 : 14/9 – 5/10 – 9/11 – 7/12 – 01/02 – 08/03 – 05/04 – 03/05

IBERICA

Ibérica, centre de Culture Art et Danse basé dans des Hauts de France propose des événements dans toute la région et à 10km de Lille dans sa Peña Sede Ibérica de Seclin. Véritable lieu typique qui respire l’Espagne et le Portugal réunis, unique dans la région. Au programme : Stage cours de danse Flamenco folklore Salsa Oriental, Cours de langues Portugais Espagnol, Conférences Expositions, Repas Spectacles Flamenco Fado Espagnol et Portugais. Retrouvez la véritable ambiance Ibérique aux sons des guitares Flamenca avec une équipe de personnes passionnées et surtout compétentes composées d’Artistes professionnels, de professeurs, de natifs et hispano & Luso Descendants ! Culture, dépaysement, passion, amitiés sont systématiquement présents aux rendez-vous d’ Ibérica !

PEÑA SEDE IBÉRICA, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème bâtiment sur la gauche.

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES (le mercredi 12h précédent)

[https://www.helloasso.com/associations/iberica/evenements/domingos-ibericos-repas-bar-tapas](https://www.helloasso.com/associations/iberica/evenements/domingos-ibericos-repas-bar-tapas)

Infos :

[https://iberica.info/index.php/2024/07/11/bar-tapas-restauration-portugais-espagnol-seclin-lille-iberica/](https://iberica.info/index.php/2024/07/11/bar-tapas-restauration-portugais-espagnol-seclin-lille-iberica/)

Site : [https://iberica.info/](https://iberica.info/)

Contact : [iberica@live.fr](mailto:iberica@live.fr)

Facebook : [https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel](https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-14T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T16:30:00.000+02:00

Ibérica Centre de Culture, Art et Danse 160 rue des martyrs 59113 Seclin Seclin 59113 Nord