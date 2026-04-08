DOMINGUINHO – João Gomes, Mestrinho & Jota.Pê, Alhambra, Genève
DOMINGUINHO – João Gomes, Mestrinho & Jota.Pê, Alhambra, Genève mercredi 8 avril 2026.
DOMINGUINHO – João Gomes, Mestrinho & Jota.Pê Mercredi 8 avril, 20h00 Alhambra
Divers prix
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T20:00:00+02:00 – 2026-04-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-08T20:00:00+02:00 – 2026-04-08T22:00:00+02:00
DOMINGUINHO
João Gomes, Mestrinho et Jota.Pê avec « Dominguinho » – le projet qui transforme les dimanches en musique et qui conquiert le Brésil.
« Dominguinho » est un projet audiovisuel des amis João Gomes, Mestrinho et Jota.Pê, enregistré dans la ville historique d’Olinda. Il allie la poésie, le rythme et la musicalité variée du Brésil en 12 titres – dont de nouvelles chansons et des réinterprétations de chansons connues.
Avec près d’un million de streams quotidiens, « Dominguinho » est l’une des surprises musicales de l’année et entame à présent sa tournée live à São Paulo afin de diffuser la légèreté et la beauté de cette musique dans tout le pays.
Horaires (sous réserve de modifications) :
Ouverture des portes : 19h00
Concert : 20h00
Renseignements (organisateur) :
Mail – info@adalu.ch
Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventim-light.com/ch/a/67eeadcc8da8b76169a82ce3/e/69afdcefc73f2e69ccf0a1d1 »}] [{« link »: « mailto:info@adalu.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
Adalu présente : Dominguinho – João Gomes, Mestrinho & Jota.Pê en concert à l’Alhambra, le 08 avril 2026
DR
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