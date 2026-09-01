Informations pratiques

Terrasson-Lavilledieu

Dominicirque

Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

« Le prochain dominicirque aura lieu le dimanche 27 septembre pour les enfants de 2-8 ans accompagnés d’un adulte. On continue tant que l’école n’est pas vendue. Merci de vos inscriptions.

Pour les enfants de 2-8 ans accompagnés d’un adulte. Ces séances de découverte du cirque sont l’occasion pour parents et enfants de partager une activité ludique et de découvrir le matériel propre au cirque : trapèze, boule d’équilibre, fil, trampoline… Adultes et enfants collaborent ainsi pour les portés acrobatiques et jeux de jonglage. De 11h à 12h, 10€ la séance. Inscription nécessaire car nombre de places limitées. Contact au 06.20.93.73.99. .

Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 062093739

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dominicirque

« The next ‘Dominicirque’ will take place on Sunday, September 27, for children ages 2–8 accompanied by an adult. We’ll keep going until the school is sold. Thank you for your registrations.

L’événement Dominicirque Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-09-09 par Vézère Périgord Noir