Dominique A au Moulin du Roc à Niort Niort vendredi 3 octobre 2025.
9 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Le chanteur et musicien Dominique A se produira au Moulin du Roc à Niort et fêtera ses trente ans de carrière le vendredi 3 octobre. .
9 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
