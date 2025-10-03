Dominique A au Moulin du Roc à Niort Niort

Dominique A au Moulin du Roc à Niort vendredi 3 octobre 2025.

Dominique A au Moulin du Roc à Niort

9 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 36 EUR

Le chanteur et musicien Dominique A se produira au Moulin du Roc à Niort et fêtera ses trente ans de carrière le vendredi 3 octobre. .

9 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

