Dominique A Quelques lumières Grand Théâtre Brest
Dominique A Quelques lumières Grand Théâtre Brest lundi 1 décembre 2025.
Dominique A Quelques lumières
Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01 20:30:00
fin : 2025-12-01 22:30:00
Date(s) :
2025-12-01
Après plus de quatorze albums, l’empreinte de l’artiste reste indélébile il a changé le rock français. Il revient aujourd’hui sur sa carrière dans un concert rétrospectif.
L’artiste a fait son chemin discrètement, a remporté des Victoires, écrit pour les plus grands. Son influence n’a cessé de s’étendre, sans fard, sans fanfare. Depuis La Fossette, qui a marqué une génération et donné son élan à toute la scène nantaise, il avance toujours plus loin sans jamais quitter le sillon magnifique qui l’anime et le construit. Aujourd’hui, Dominique A se produit en trio pour se pencher sur trente ans d’une somptueuse carrière, sublimée de Quelques lumières.
Informations pratiques
Durée 2h.
Réservation conseillée. .
Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dominique A Quelques lumières Brest a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole