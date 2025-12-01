Dominique A Quelques lumières Grand Théâtre Brest

Dominique A Quelques lumières

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2025-12-01 20:30:00

fin : 2025-12-01 22:30:00

2025-12-01

Après plus de quatorze albums, l’empreinte de l’artiste reste indélébile il a changé le rock français. Il revient aujourd’hui sur sa carrière dans un concert rétrospectif.

L’artiste a fait son chemin discrètement, a remporté des Victoires, écrit pour les plus grands. Son influence n’a cessé de s’étendre, sans fard, sans fanfare. Depuis La Fossette, qui a marqué une génération et donné son élan à toute la scène nantaise, il avance toujours plus loin sans jamais quitter le sillon magnifique qui l’anime et le construit. Aujourd’hui, Dominique A se produit en trio pour se pencher sur trente ans d’une somptueuse carrière, sublimée de Quelques lumières.

Informations pratiques

Durée 2h.

Réservation conseillée. .

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

L'événement Dominique A Quelques lumières Brest a été mis à jour le 2025-08-04