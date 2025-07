Dominique A – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Dominique A – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes dimanche 14 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 18:00 –

Gratuit : non 20 € à 30 € 20 € à 30 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Concert debout Un moment rare et intime avec?Dominique A, figure emblématique de la scène française, qui nous invite à découvrir ses titres avec une nouvelle profondeur, accompagné de deux musiciens d’exception. Rares sont les chanteurs français à avoir traversé les modes, époques et mutations avec la grâce et l’exigence de Dominique A. Peu prompt à se reposer sur ses lauriers, en réflexion permanente sur son travail, au studio comme à la scène, il propose une relecture de 30 ans de carrière exemplaire. En reparcourant son répertoire de manière intime, mais pas en solitaire, avec Julien Noël aux claviers et Sébastien Boisseau à la contrebasse, il arpente la scène d’une manière différente et instaure avec son public une nouvelle relation, toujours sur le fil d’une prise de risques et d’une inspiration jamais démentie.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/