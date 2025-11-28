Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

DOMINIQUE BONA PRÉSENTE SON LIVRE LE ROI ARTHUR Perpignan

DOMINIQUE BONA PRÉSENTE SON LIVRE LE ROI ARTHUR

DOMINIQUE BONA PRÉSENTE SON LIVRE LE ROI ARTHUR Perpignan vendredi 28 novembre 2025.

DOMINIQUE BONA PRÉSENTE SON LIVRE LE ROI ARTHUR

18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Hôtel Pams
  .

18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

English :

? Hotel Pams

German :

? Hotel Pams

Italiano :

? Albergo Pams

Espanol :

? Hotel Pams

L’événement DOMINIQUE BONA PRÉSENTE SON LIVRE LE ROI ARTHUR Perpignan a été mis à jour le 2025-10-31 par PERPIGNAN TOURISME