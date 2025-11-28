DOMINIQUE BONA PRÉSENTE SON LIVRE LE ROI ARTHUR

18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Hôtel Pams

.

18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

English :

? Hotel Pams

German :

? Hotel Pams

Italiano :

? Albergo Pams

Espanol :

? Hotel Pams

L’événement DOMINIQUE BONA PRÉSENTE SON LIVRE LE ROI ARTHUR Perpignan a été mis à jour le 2025-10-31 par PERPIGNAN TOURISME