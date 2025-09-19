Dominique Fillon Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Dominique Fillon Quartet Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 19 septembre 2025.

Latin-Jazz & Groove Une soirée exceptionnelle placée sous le signe du groove, du jazz et des rythmes latins ! Dominique Fillon réunit un line-up de haut vol avec Tilo Bertholo, Ranto Rakotomalala et Ralph Lavital pour un concert vibrant, mêlant compositions originales et reprises réinventées. Dans l’esprit des années 70 et du début des années 80 — époque bénie où Herbie Hancock, George Benson, Stevie Wonder, George Duke et tant d’autres faisaient exploser les frontières entre soul, funk, jazz et musique latine — ces quatre musiciens virtuoses explorent à leur tour un répertoire riche et généreux. Une invitation au voyage, à l’improvisation, et à une énergie résolument positive.

Laissez-vous emporter !

Dominique Fillon, piano

Tilo Bertholo, batterie

Ralph Lavital, guitare

Ranto Rakotomalala, basse

Le vendredi 19 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05