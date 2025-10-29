DOMINIQUE FILLON / RALPH LAVITAL / RANTO RAKOTOMALALA / TILO BERTHOLO Le Baiser Salé Paris

Notre quartet Latin-Jazz-Groove remet les sons des années 70-80 sur le devant de la scène avec un vrai punch. Dominique Fillon, au piano, balance des harmonies riches et sophistiquées, avec le bagage d’une carrière qui l’a vu jouer avec Jimmy Cliff ou Angélique Kidjo. Ralph Lavital, guitare en main, envoie des riffs funky et des solos qui respirent le jazz et les tropiques. Ranto Rakotomalala, à la basse, apporte ses influences malgaches et des lignes qui accrochent tout de suite. Tilo Bertholo martèle ses fûts avec un groove impeccable qui fait bouger les pieds sans réfléchir.

Sur scène, ils mélangent compos maison et classiques d’Herbie Hancock ou George Benson avec une aisance naturelle, et le public se laisse embarquer dans un groove chaud, fun et irrésistible.

Sur scène, ils mélangent compos maison et classiques avec une aisance naturelle, et le public se laisse embarquer dans un groove chaud, fun et irrésistible.

Le samedi 31 janvier 2026

de 21h30 à 23h15

Le samedi 31 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

payant Tarif Adhérents Paris Jazz Club – sur présentation d’un justificatif : 20 EUR

Tarif Web : 25 EUR

Tarif réduit – Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire / écoles de musique : 10 EUR

Tarif sur place : 30 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T22:30:00+01:00

fin : 2026-02-01T00:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T19:30:00+02:00_2026-01-31T21:00:00+02:00;2026-01-31T21:30:00+02:00_2026-01-31T23:15:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale