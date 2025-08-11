DOMINIQUE TOUTE SEULE CIE AU DÉTOUR DU CAIRN MARIE BURKI Route de Vendres Béziers
DOMINIQUE TOUTE SEULE CIE AU DÉTOUR DU CAIRN MARIE BURKI
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Dans ce conte, la forêt, est le point de départ d’un retour à la vie.
Tout public dès 7 ans
Dominique a tout perdu son travail, son logement, sa place dans la société. Peu à peu, elle devient invisible aux yeux du monde. Un jour, sans but, elle monte dans un bus et s’enfonce dans la forêt. Là, au contact de la nature, quelque chose renaît.
Dans ce conte poétique et lumineux, deux comédiennes et comédiens chantent et racontent le parcours de cette jeune femme en quête de sens. Dominique toute seule parle de précarité, d’isolement, mais surtout de résilience.
Entre théâtre, récit et chants polyphoniques, ce spectacle tendre et minimaliste s’adresse à tous. Remarqué au Festival d’Avignon Off 2023, cette fable bouleversante de Marie Burki aborde les fractures sociales avec douceur et fantaisie. Une pépite pleine d’humanité, où l’imaginaire éclaire le réel.
Un petit bijou qui vous cueille par surprise avec une poésie inédite, un univers à nul autre pareil… Une de ces pépites qui vous heurtent comme des météorites. Le Soir
Distribution
Une création de Marie Burki, Garance Durand Caminos et Tom Geels
Ecriture & mise en scène Marie Burki
Interprétation (en alternance) Garance Durand Caminos ou Leïla Devin, François Regout
Création lumière Ines Isimbi
Création sonore Gilles Péquignot, Tom Geels
Chorégraphies Garance Durand Caminos
Costumes Carla Pivetta et création collective
Création plastique Zaëll de Coster
Régie générale Khaled Rabah
Régie de tournée régisseur·euse-s en alternance
Regard complice Jean Debefve
Diffusion Mademoiselle Jeanne
Le texte du spectacle est édité chez Lansman .
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
In this tale, the forest is the starting point for a return to life.
Open to all age 7 and up
German :
In diesem Märchen ist der Wald der Ausgangspunkt für eine Rückkehr ins Leben.
Für alle Altersgruppen ab 7 Jahren
Italiano :
In questo racconto, la foresta è il punto di partenza per un ritorno alla vita.
Adatto a tutte le età, dai 7 anni in su
Espanol :
En este cuento, el bosque es el punto de partida para volver a la vida.
Apto para todas las edades a partir de 7 años
