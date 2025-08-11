DOMINIQUE TOUTE SEULE CIE AU DÉTOUR DU CAIRN MARIE BURKI Route de Vendres Béziers

DOMINIQUE TOUTE SEULE CIE AU DÉTOUR DU CAIRN MARIE BURKI

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Dans ce conte, la forêt, est le point de départ d’un

retour à la vie.

Tout public dès 7 ans

Dominique a tout perdu son travail, son logement, sa place dans la société. Peu à peu, elle devient invisible aux yeux du monde. Un jour, sans but, elle monte dans un bus et s’enfonce dans la forêt. Là, au contact de la nature, quelque chose renaît.

Dans ce conte poétique et lumineux, deux comédiennes et comédiens chantent et racontent le parcours de cette jeune femme en quête de sens. Dominique toute seule parle de précarité, d’isolement, mais surtout de résilience.

Entre théâtre, récit et chants polyphoniques, ce spectacle tendre et minimaliste s’adresse à tous. Remarqué au Festival d’Avignon Off 2023, cette fable bouleversante de Marie Burki aborde les fractures sociales avec douceur et fantaisie. Une pépite pleine d’humanité, où l’imaginaire éclaire le réel.

Un petit bijou qui vous cueille par surprise avec une poésie inédite, un univers à nul autre pareil… Une de ces pépites qui vous heurtent comme des météorites. Le Soir

Distribution

Une création de Marie Burki, Garance Durand Caminos et Tom Geels

Ecriture & mise en scène Marie Burki

Interprétation (en alternance) Garance Durand Caminos ou Leïla Devin, François Regout

Création lumière Ines Isimbi

Création sonore Gilles Péquignot, Tom Geels

Chorégraphies Garance Durand Caminos

Costumes Carla Pivetta et création collective

Création plastique Zaëll de Coster

Régie générale Khaled Rabah

Régie de tournée régisseur·euse-s en alternance

Regard complice Jean Debefve

Diffusion Mademoiselle Jeanne

Le texte du spectacle est édité chez Lansman .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

