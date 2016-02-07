DOMINIQUE TOUTE SEULE CIE AU DETOUR DU CAIRN MARIE BURKI Paulhan

Paulhan Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Un hommage lumineux à la vie, à partager en famille.

Un spectacle qui aborde avec finesse la question de la solitude, sans oublier d’être drôle et touchant, pour embarquer toute la famille. Remarqué au Festival d’Avignon Off en 2023, Dominique toute seule nous touche en plein cœur !

Dominique a perdu son travail et ne se sent plus la force de lutter contre l’adversité. Petit à petit, elle s’efface du monde qui l’entoure et se réfugie dans une forêt. Sous l’éclat de la lune, elle y croise son ange gardien et chante avec un menhir.

Au gré de ces rencontres étonnantes et féériques, Dominique reprend doucement goût à la vie. Interprété avec justesse et délicatesse, ce petit bijou théâtral invite à réfléchir à sa propre relation au monde et, comme Dominique, à trouver son chemin.

Dès 7 ans.

Durée 45 min.

Séances scolaires Lun. 9 Fév.

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!

Après la représentation, dégustez la soupe préparée pour l’occasion.

ATELIER CHANT PARENTS-ENFANTS

Avec Leïla Devin et Tom Geels

Apprenez à chanter à plusieurs voix, en jouant avec les sons et les émotions, à partir des chansons du spectacle.

Sam. 7 Fév 14h30-16h.

Ouvert à tous.tes, dès 7 ans Sur inscription. .

Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 36 01 14 29

English :

A luminous tribute to life, to be shared with the whole family.

A show that tackles the issue of loneliness with finesse, without forgetting to be funny and touching, to get the whole family on board. Noted at the Festival d’Avignon Off in 2023, Dominique toute seule touches us right in the heart!

German :

Eine leuchtende Hommage an das Leben, die man mit der ganzen Familie teilen kann.

Ein Stück, das mit Feingefühl das Thema Einsamkeit behandelt, ohne dabei zu vergessen, lustig und rührend zu sein, um die ganze Familie mitzunehmen. Dominique toute seule wurde beim Festival d’Avignon Off im Jahr 2023 beachtet und trifft uns mitten ins Herz!

Italiano :

Un luminoso omaggio alla vita, da condividere con tutta la famiglia.

Uno spettacolo che affronta il tema della solitudine con finezza, senza dimenticare di essere divertente e commovente, per coinvolgere tutta la famiglia. Notato al Festival d’Avignon Off nel 2023, Dominique toute seule ci colpisce dritto al cuore!

Espanol :

Un luminoso homenaje a la vida, para compartir con toda la familia.

Un espectáculo que aborda el tema de la soledad con delicadeza, sin olvidar ser divertido y conmovedor, para embarcar a toda la familia. Destacado en el Festival d’Avignon Off en 2023, ¡Dominique toute seule nos llega al corazón!

