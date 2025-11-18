Domino RH Industrie recrute des agents de quais et chauffeurs poids lourd pour ses clients de la métropole lilloise Agence LA MADELEINE La Madeleine

Domino RH Industrie recrute des agents de quais et chauffeurs poids lourd pour ses clients de la métropole lilloise Mardi 18 novembre, 09h00 Agence LA MADELEINE Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T10:00:00+01:00

Domino RH Industrie recherche, pour ses clients de la métropole lilloise, des agents de quais et des chauffeurs poids lourds, débutants ou expérimentés. Mobilité sur Lesquin requise.

Entretiens individuels avec Madame Maertens, chargée de recrutement Industrie. Merci d’apporter votre CV.

Agence LA MADELEINE 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/523583 »}]

Domino RH Industrie recherche, pour ses clients de la métropole lilloise, des agents de quais et des chauffeurs poids lourds, débutants ou expérimentés. Mobilité sur Lesquin requise. La semaine de l’industrie Recrutement