DOMMAGES – LA LUNA NEGRA Bayonne

LE GRRÔLE DE NOËL Début : 2025-11-09 à 11:00. Tarif : – euros.

LE GRRÔLE DE NOËLAprès Lynn les origines de Noël, Pirates, Sherlock Holmes, Chat Botté et Pocahontas, la nouvelle comédie de Noël des frères SAFA débarque à Paris !À l’approche du 25 décembre, les lutins s’affairent dans l’atelier du Père Noël… quand surgit le plus Grincheux, le plus Grognon, le plus Grimaçant, le plus….Grrrr… des invités : LE GRRÔLE, persuadé que les enfants d’aujourd’hui sont trop gâtés ! Avec son complice Lutincruche, il échafaude un plan des plus loufoques : voler tous les cadeaux !Mais c’était sans compter sur Anna, une petite fille pleine de malice et de courage. Va-t-elle réussir à déjouer tous ses projets ?Chansons entraînantes, humour décapant, avec une bonne dose de féérie : Le Grrôle, librement inspiré du Grinch, est une aventure musicale pétillante qui fera rire petits et grands, et rappellera que la véritable magie de Noël se cache bien au-delà des cadeaux.Adaptation & mise en scène : Les Frères SafaAvec : Le Grrôle : Mathieu Brugot / Lutincruche : Benjamin CohenAnna : Lyli Caruso / Cheffe Lutin : Alice De FerranLutinstructor : Nicolas MichelDurée : 1h10 sans entracte

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75