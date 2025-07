Dommages Back Step Théâtre Vichy

Dommages Back Step Théâtre Vichy vendredi 3 octobre 2025.

Dommages

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Début : Samedi 2025-10-03 21:00:00

fin : 2025-10-04 22:30:00

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05

Dommages, une comédie catastrophe déjantée, façon Vaudeville, où les dommages collatéraux s’enchainent !

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 83 02 11 lebacksteptheatre@gmail.com

English :

Dommages, a zany, Vaudeville-style disaster comedy, where the collateral damage just keeps on coming!

German :

Dommages, eine verrückte Katastrophenkomödie im Vaudeville-Stil, in der ein Kollateralschaden den anderen jagt!

Italiano :

Dommages, una folle commedia catastrofica, in stile Vaudeville, dove i danni collaterali continuano ad arrivare!

Espanol :

Dommages, una disparatada comedia de catástrofes al estilo vodevil, en la que los daños colaterales no cesan de sucederse

