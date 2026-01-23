Dompaire dans le futur Maison des Associations Médiathèque Dompaire

Dompaire dans le futur

Maison des Associations Médiathèque 231 Rue du Cimetière Dompaire Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-02-23 09:30:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

2026-02-23

A quoi ressemblera Dompaire dans le futur. Vote à la médiathèque du 23 au 28 février.

Venez voter pour les créations en LEGO bâtiments futuristes, inventions étonnantes et créationsTout public

Maison des Associations Médiathèque 231 Rue du Cimetière Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 34 67 57 bibliotheque-dompaire@orange.fr

English :

What will Dompaire look like in the future? Vote at the mediatheque from February 23 to 28.

Come and vote for the LEGO creations: futuristic buildings, amazing inventions and creations

