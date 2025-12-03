Don d’archives Flixecourt

Don d’archives

chemin de la catiche Flixecourt Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-03

Don d’archives les 3, 10 et 17 décembre

de 10h à 12h et de 14h à 16h30

Vous conservez des documents écrits, des plaques de verre, des cartes postales, ou encore des plans ?

Les 3 premiers mercredis de décembre, contribuez à la mémoire collective et aidez-nous à préserver notre patrimoine.

Médiathèque Claudine Brandicourt à Flixecourt

Contact

archives@nievresomme.fr

06.31.13.45.41

chemin de la catiche Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France +33 6 31 13 45 41 archives@nievresomme.fr

English :

Archive donations December 3, 10 and 17

10am to 12pm and 2pm to 4:30pm

Do you have written documents, glass plates, postcards or maps?

On the first 3 Wednesdays in December, contribute to our collective memory and help us preserve our heritage.

Médiathèque Claudine Brandicourt, Flixecourt

Contact:

archives@nievresomme.fr

06.31.13.45.41

German :

Archivspende am 3., 10. und 17. Dezember

von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr

Sie bewahren schriftliche Dokumente, Glasplatten, Postkarten oder auch Pläne auf?

Tragen Sie an den ersten drei Mittwochen im Dezember zum kollektiven Gedächtnis bei und helfen Sie uns, unser Erbe zu bewahren.

Mediathek Claudine Brandicourt in Flixecourt

Kontakt:

archives@nievresomme.fr

06.31.13.45.41

Italiano :

Donazioni d’archivio il 3, 10 e 17 dicembre

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30

Conservate documenti scritti, lastre di vetro, cartoline o mappe?

Nei primi 3 mercoledì di dicembre, contribuite alla nostra memoria collettiva e aiutateci a preservare il nostro patrimonio.

Biblioteca multimediale Claudine Brandicourt a Flixecourt

Contatto:

archives@nievresomme.fr

06.31.13.45.41

Espanol :

Donaciones de archivos los días 3, 10 y 17 de diciembre

de 10.00 a 12.00 horas y de 14.00 a 16.30 horas

¿Conserva documentos escritos, placas de vidrio, postales o mapas?

Los 3 primeros miércoles de diciembre, contribuya a nuestra memoria colectiva y ayúdenos a preservar nuestro patrimonio.

Biblioteca multimedia Claudine Brandicourt de Flixecourt

Contacto:

archives@nievresomme.fr

06.31.13.45.41

L’événement Don d’archives Flixecourt a été mis à jour le 2025-11-13 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme