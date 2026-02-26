Don de plants aux Piriacais Impasse de la Fontaine Gourlay Piriac-sur-Mer

Don de plants aux Piriacais

Impasse de la Fontaine Gourlay Centre Technique Municipal Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Deux plants, et un paquet de jachère fleurie seront proposés par foyer piriacais. .

Impasse de la Fontaine Gourlay Centre Technique Municipal Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

