Don de plants aux Piriacais Impasse de la Fontaine Gourlay Piriac-sur-Mer samedi 25 avril 2026.
Impasse de la Fontaine Gourlay Centre Technique Municipal Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Deux plants, et un paquet de jachère fleurie seront proposés par foyer piriacais. .
Impasse de la Fontaine Gourlay Centre Technique Municipal Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
