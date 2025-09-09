Don de sang ⦁ Campus Beaulieu Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes

Don de sang ⦁ Campus Beaulieu Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes mardi 9 septembre 2025.

Sur rendez-vous (compter 1h de présence sur la collecte)

Les réserves sont fragiles, Il est nécessaire que les dons de sang s’accentuent dans les semaines à venir ! N’attendez plus, prenez rendez-vous pour votre don.

650 dons sont nécessaires chaque jour en Bretagne . Partagez votre pouvoir ! Donnez votre sang Maintenant c’est urgent!

Et pourquoi ne pas prendre rendez-vous à plusieurs ? Venez ensemble donner votre sang et passer un moment convivial !

Merci à toutes et tous pour votre engagement et votre mobilisation dans cette mission de santé publique !

Pour offrir son sang, il faut :

* Etre âgé de 18 à 70 ans révolus

* Peser plus de 50kg et répondre aux conditions d’aptitude au don (santé, modes de vie…)

* Se munir d’une pièce d’identité

* Bien s’hydrater ; bien manger

[Pour plus d’informations sur les conditions et contre-indications](www.dondesang.efs.sante.fr)

L’application « dondesang » est utilisable sur vos smartphones ! Pouvez-vous faire un don ? Allez sur l’onglet « puis-je donner ? » avant de prendre votre RDV et répondez aux questions !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-09T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-11T15:00:00.000+02:00

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/138202/sang

Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) allée de beaulieu rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine