Don de sang ⦁ Campus Beaulieu Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes
Don de sang ⦁ Campus Beaulieu Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes mardi 24 mars 2026.
Don de sang ⦁ Campus Beaulieu Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes 24 – 26 mars Ille-et-Vilaine
Sur rendez-vous (compter 1h de présence sur la collecte)
Les réserves sont fragiles, Il est nécessaire que les dons de sang s’accentuent dans les semaines à venir ! N’attendez plus, prenez rendez-vous pour votre don.
650 dons sont nécessaires chaque jour en Bretagne . Partagez votre pouvoir ! Donnez votre sang Maintenant c’est urgent!
Et pourquoi ne pas prendre rendez-vous à plusieurs !? Venez ensemble donner votre sang et passer un moment convivial !
Merci à toutes et tous pour votre engagement et votre mobilisation dans cette mission de santé publique !
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L’application « dondesang » est utilisable sur vos smartphones ! Pouvez-vous faire un don ? Allez sur l’onglet « puis-je donner ? » avant de prendre votre RDV et répondez aux questions !
Pour offrir son sang, il faut :
* Etre âgé de 18 à 70 ans révolus
* Peser plus de 50kg et répondre aux conditions d’aptitude au don (santé, modes de vie…)
* Se munir d’une pièce d’identité
* Bien s’hydrater ; bien manger
[Pour plus d’informations sur les conditions et contre-indications](www.dondesang.efs.sante.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-24T09:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-26T15:00:00.000+01:00
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https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/154127/tous?ville=rennes
Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) allée de beaulieu rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine