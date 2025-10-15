Don de sang à Biscarrosse-Ville Salle Saint-Exupéry Biscarrosse

Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes

Tarif : gratuit

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année.

Les produits sanguins ont une durée de vie courte 42 jours pour les globules rouges, 7 jours pour les plaquettes.

Pour que les réserves soient reconstituées régulièrement, il est donc essentiel que les donneurs se mobilisent chaque jour.

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

Prenez rendez vous sur www.dondesang.efs.sante.fr

* Etre bien hydraté, ne pas venir à jeun.

Etre âgé de 18 ans, peser plus de 50 kg et se munir d’une pièce d’identité. .

Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Don de sang à Biscarrosse-Ville Biscarrosse a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Grands Lacs