Don de sang à Biscarrosse-Ville Salle Saint-Exupéry Biscarrosse
Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes
Tarif :
Début : 2025-10-15
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année.
Les produits sanguins ont une durée de vie courte 42 jours pour les globules rouges, 7 jours pour les plaquettes.
Pour que les réserves soient reconstituées régulièrement, il est donc essentiel que les donneurs se mobilisent chaque jour.
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
Prenez rendez vous sur www.dondesang.efs.sante.fr
* Etre bien hydraté, ne pas venir à jeun.
Etre âgé de 18 ans, peser plus de 50 kg et se munir d’une pièce d’identité. .
