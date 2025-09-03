Don de sang à l’Agora Michel-Baroin de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine
Don de sang à l’Agora Michel-Baroin de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine mercredi 3 septembre 2025.
Le mercredi 3 septembre 2025 de 14h30 à 18h30
Chaque jour, chaque semaine, chaque mois de l’année, les patients sont nombreux à avoir besoin de sang. Mais les produits sanguins ont une durée de vie limitée 42 jours pour les globules rouges et seulement 7 jours pour les plaquettes !
Les dons doivent donc être réguliers, quotidiens afin de garantir à chaque patient les produits sanguins dont il a besoin au moment où il en a besoin. L’acte volontaire et bénévole de donner son sang est donc irremplaçable. Vous êtes irremplaçables ! .
Agora Michel-Baroin Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est
