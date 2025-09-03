Don de sang à l’Agora Michel-Baroin de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Don de sang à l’Agora Michel-Baroin de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine mercredi 3 septembre 2025.

Don de sang à l’Agora Michel-Baroin de Nogent-sur-Seine

Agora Michel-Baroin Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 14:30:00

fin : 2025-09-03 18:30:00

Date(s) :

2025-09-03

Le mercredi 3 septembre 2025 de 14h30 à 18h30

Chaque jour, chaque semaine, chaque mois de l’année, les patients sont nombreux à avoir besoin de sang. Mais les produits sanguins ont une durée de vie limitée 42 jours pour les globules rouges et seulement 7 jours pour les plaquettes !

Les dons doivent donc être réguliers, quotidiens afin de garantir à chaque patient les produits sanguins dont il a besoin au moment où il en a besoin. L’acte volontaire et bénévole de donner son sang est donc irremplaçable. Vous êtes irremplaçables ! .

Agora Michel-Baroin Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Don de sang à l’Agora Michel-Baroin de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise