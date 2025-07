Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques Saint-Quentin

Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques Saint-Quentin vendredi 18 juillet 2025.

Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques

Rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne

Donnez votre sang à Saint-Quentin le jeudi 20 mars de 11h à 19h.

Le sang a des constituants et des fonctions très complexes dont la plupart sont, à ce jour, irremplaçables.

Le don du sang, geste généreux et désintéressé, est à ce jour la seule chance de soins pour les patients souffrant d’un déficit en composants sanguins.

Alors, vous aussi, donnez votre sang !

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes https://efs.link/sMBxc

A vous de jouer !

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.

Vendredi 18 juin et 2025 de 10h à 17h.

Samedi 19 juillet de 8h30 à 13h30. 0 .

Rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

English :

Donate blood in Saint-Quentin on Thursday March 20 from 11am to 7pm.

German :

Spenden Sie am Donnerstag, den 20. März von 11.00 bis 19.00 Uhr in Saint-Quentin Blut.

Italiano :

Donate il sangue a Saint-Quentin giovedì 20 marzo dalle 11:00 alle 19:00.

Espanol :

Done sangre en Saint-Quentin el jueves 20 de marzo de 11.00 a 19.00 h.

