Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques Saint-Quentin
Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques Saint-Quentin jeudi 18 septembre 2025.
Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques
Rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 10:00:00
fin : 2025-12-17 18:00:00
Date(s) :
2025-09-18 2025-10-16 2025-11-20 2025-12-17
Le sang a des constituants et des fonctions très complexes dont la plupart sont, à ce jour, irremplaçables.
Le don du sang, geste généreux et désintéressé, est à ce jour la seule chance de soins pour les patients souffrant d’un déficit en composants sanguins.
Alors, vous aussi, donnez votre sang !
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes https://efs.link/sMBxc
Inscription à privilégier https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
A vous de jouer !
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. 0 .
Rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois