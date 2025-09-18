Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques Saint-Quentin

Don de Sang à Saint-Quentin au Palais de Fervaques Saint-Quentin jeudi 18 septembre 2025.

Rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-09-18 10:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-10-16 2025-11-20 2025-12-17

Le sang a des constituants et des fonctions très complexes dont la plupart sont, à ce jour, irremplaçables.

Le don du sang, geste généreux et désintéressé, est à ce jour la seule chance de soins pour les patients souffrant d’un déficit en composants sanguins.

Alors, vous aussi, donnez votre sang !

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes https://efs.link/sMBxc

Inscription à privilégier https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

A vous de jouer !

Pensez à vous munir d'une pièce d'identité.

Rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

