Don de sang Maison pour tous Salle Ansbach Anglet vendredi 17 octobre 2025.

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-17
2025-10-17

Collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang.   .

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 

