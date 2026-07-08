Don de sang Salle Kiroleta Ascain

Informations pratiques

Ascain

Don de sang

Salle Kiroleta Impasse Kiroleta Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-17 13:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Don de sang, uniquement sur rendez-vous. .

Salle Kiroleta Impasse Kiroleta Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Don de sang

L’événement Don de sang Ascain a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque