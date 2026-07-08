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Don de sang Salle Kiroleta Ascain

vendredi 17 juillet 2026 · Salle Kiroleta · Ascain

Don de sang Salle Kiroleta Ascain

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle Kiroleta
Adresse
Impasse Kiroleta
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ascain

Don de sang

Salle Kiroleta Impasse Kiroleta Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-17 13:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Don de sang, uniquement sur rendez-vous.   .

Salle Kiroleta Impasse Kiroleta Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Don de sang

L’événement Don de sang Ascain a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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