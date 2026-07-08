AGENDA · Ascain
Don de sang Salle Kiroleta Ascain
vendredi 17 juillet 2026 · Salle Kiroleta · Ascain
Informations pratiques
Ascain
Don de sang
Salle Kiroleta Impasse Kiroleta Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-17 13:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Don de sang, uniquement sur rendez-vous. .
Salle Kiroleta Impasse Kiroleta Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Don de sang
L’événement Don de sang Ascain a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ascain (Pyrénées-Atlantiques)
- Les contes du matin Parc du pont romain Ascain 8 juillet 2026
- Randonnée nocturne accompagnée Crépuscule gourmand à la Rhune Bureau d’Accueil Touristique Ascain 8 juillet 2026
- Marché hebdomadaire Place Pierre Loti Ascain 11 juillet 2026
- Concert Oihana Rue Ernest Fourneau Ascain 11 juillet 2026
- Veilée contée Parc du pont romain Ascain 12 juillet 2026