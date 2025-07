Don de sang Salle des fêtes Audenge

Don de sang Salle des fêtes Audenge mercredi 23 juillet 2025.

Don de sang

Salle des fêtes 24 ter Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Actuellement le niveau des réserves de sang est très bas , notamment pour le groupe sanguin O-, alors nous comptons sur votre belle mobilisation !

En Nouvelle-Aquitaine, 1 000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner les malades. Les besoins restent constants toute l’année, alors restez mobilisé en cette période de rentrée.

Il n’existe pas de produits capables de se substituer complètement au sang humain. Le don de sang est donc irremplaçable et indispensable pour sauver des vies. La transfusion sanguine est vitale dans le traitement de nombreuses pathologies telles que les leucémies et les cancers.

Donner son sang c’est

– contribuer à soigner et maintenir en bonne santé plusieurs milliers d’hommes et de femmes

– un geste généreux et désintéressé

En 1h, vous pouvez sauver 3 vies

Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/133689/sang .

Salle des fêtes 24 ter Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Don de sang

German : Don de sang

Italiano :

Espanol : Don de sang

L’événement Don de sang Audenge a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Coeur Bassin