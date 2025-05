Don de sang – Salle des Alambics Barbezieux-Saint-Hilaire, 26 mai 2025 16:00, Barbezieux-Saint-Hilaire.

Charente

Don de sang Salle des Alambics Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-26 16:00:00

fin : 2025-05-26 20:00:00

Date(s) :

2025-05-26

Don du sang à Plaisance, salle des Alambics.

Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/

.

Salle des Alambics Logis de Plaisance

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

English : Don de sang

Blood donation in Plaisance, room of stills.

Make an appointment at https://dondesang.efs.sante.fr/

German : Don de sang

Blutspende in Plaisance, Salle des Alambics.

Vereinbaren Sie einen Termin unter https://dondesang.efs.sante.fr/

Italiano : Don de sang

Donazione di sangue a Plaisance, Salle des Alambics.

Fissare un appuntamento su https://dondesang.efs.sante.fr/

Espanol : Don de sang

Donación de sangre en Plaisance, Salle des Alambics.

Pida cita en https://dondesang.efs.sante.fr/

L’événement Don de sang Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme du Sud Charente