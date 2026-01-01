Don de sang Salle des Alambics Barbezieux-Saint-Hilaire

Don de sang

Salle des Alambics Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2026-01-27 16:00:00

fin : 2026-01-27 20:00:00

2026-01-27

Don du sang à Plaisance, salle des Alambics

Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/ ou par téléphone

Salle des Alambics Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 46 44

Blood donation in Plaisance, room of stills.

Book an appointment at https://dondesang.efs.sante.fr/ or by telephone.

