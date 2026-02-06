Don de sang Maison pour tous Bassussarry

Don de sang

Maison pour tous Allée de Bielle Nave Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang. Sur inscription. .

Maison pour tous Allée de Bielle Nave Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Don de sang

L’événement Don de sang Bassussarry a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Pays Basque