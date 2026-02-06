Don de sang Maison pour tous Bassussarry

Don de sang Maison pour tous Bassussarry mercredi 11 février 2026.

Maison pour tous Allée de Bielle Nave Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-11
2026-02-11

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang. Sur inscription.   .

