Don de sang Salle Multiculturelle Breuillet
Don de sang Salle Multiculturelle Breuillet mercredi 24 septembre 2025.
Don de sang
Salle Multiculturelle 1 allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime
Début : 2025-09-24 15:00:00
fin : 2025-09-24 19:00:00
2025-09-24
Sur RDV dondesang.efs.sante.fr
Salle Multiculturelle 1 allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
By appointment: dondesang.efs.sante.fr
German :
Nach RDV: dondesang.efs.sante.fr
Italiano :
Su appuntamento: dondesang.efs.sante.fr
Espanol :
Con cita previa: dondesang.efs.sante.fr
L’événement Don de sang Breuillet a été mis à jour le 2025-09-16 par Royan Atlantique