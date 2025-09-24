Don de sang Salle Multiculturelle Breuillet

Don de sang Salle Multiculturelle Breuillet mercredi 24 septembre 2025.

Don de sang

Salle Multiculturelle 1 allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 15:00:00

fin : 2025-09-24 19:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Sur RDV dondesang.efs.sante.fr

.

Salle Multiculturelle 1 allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

By appointment: dondesang.efs.sante.fr

German :

Nach RDV: dondesang.efs.sante.fr

Italiano :

Su appuntamento: dondesang.efs.sante.fr

Espanol :

Con cita previa: dondesang.efs.sante.fr

L’événement Don de sang Breuillet a été mis à jour le 2025-09-16 par Royan Atlantique