Don de sang

Cassagnes-Bégonhès Aveyron

Début : Mercredi 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Chaque don compte !

1 don de sang, c’est 3 vies sauvées car les équipes de l’EFS récupère les globules rouges, le plasma et les plaquettes, qui permettront de soigner 3 personnes différentes !

Privilégiez la prise de rendez-vous ! .

Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie

English :

Every donation counts!

