Don de sang L’Estanquet Castets
Don de sang L’Estanquet Castets mardi 30 septembre 2025.
Don de sang
L’Estanquet Impasse du stade Castets Landes
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
2025-09-30
Sur inscription https://dondesang.efs.sante.fr/ .
L’Estanquet Impasse du stade Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine
