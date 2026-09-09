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Don de sang L’Estanquet Castets

jeudi 15 octobre 2026 · L'Estanquet · Castets

Don de sang L’Estanquet Castets

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
L'Estanquet
Adresse
Impasse du stade
Ville
40260 Castets
Département
Landes
Tarif

Castets

Don de sang

L’Estanquet Impasse du stade Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 15:00:00
fin : 2026-10-15 19:00:00

Date(s) :
2026-10-15

Sur inscription https://dondesang.efs.sante.fr/   .

L’Estanquet Impasse du stade Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Don de sang

L’événement Don de sang Castets a été mis à jour le 2026-09-09 par Côte Landes Nature Tourisme

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