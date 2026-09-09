AGENDA · Castets
Don de sang L’Estanquet Castets
jeudi 15 octobre 2026 · L'Estanquet · Castets
Informations pratiques
Castets
Don de sang
L’Estanquet Impasse du stade Castets Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 15:00:00
fin : 2026-10-15 19:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Sur inscription https://dondesang.efs.sante.fr/ .
L’Estanquet Impasse du stade Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Don de sang
L’événement Don de sang Castets a été mis à jour le 2026-09-09 par Côte Landes Nature Tourisme
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