Don de sang L’Estanquet Castets

Informations pratiques

Castets

Don de sang

L’Estanquet Impasse du stade Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 15:00:00

fin : 2026-10-15 19:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Sur inscription https://dondesang.efs.sante.fr/ .

L’Estanquet Impasse du stade Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Don de sang

L’événement Don de sang Castets a été mis à jour le 2026-09-09 par Côte Landes Nature Tourisme