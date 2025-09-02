Don de sang

Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-02 15:30:00

fin : 2025-12-02 19:30:00

Date(s) :

2025-12-02

Un petit geste peut sauver des vies ! Le don de sang est un acte solidaire, simple et essentiel. Rejoignez-nous pour contribuer à cette belle chaîne de vie. Chaque don compte !

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est

English :

A small gesture can save lives! Donating blood is a simple and essential act of solidarity. Join us in contributing to this beautiful chain of life. Every donation counts!

German :

Eine kleine Geste kann Leben retten! Blutspenden ist ein solidarischer, einfacher und wesentlicher Akt. Schließen Sie sich uns an, um zu dieser schönen Kette des Lebens beizutragen. Jede Spende zählt!

Italiano :

Un piccolo gesto può salvare delle vite! Donare il sangue è un atto di solidarietà semplice ed essenziale. Unisciti a noi per contribuire a questa bellissima catena della vita. Ogni donazione è importante!

Espanol :

¡Un pequeño gesto puede salvar vidas! Donar sangre es un acto de solidaridad sencillo y esencial. Únase a nosotros para contribuir a esta hermosa cadena de la vida. ¡Cada donación cuenta!

L’événement Don de sang Cernay a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay