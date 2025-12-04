DON DE SANG Presbytère Saint-Michel Chamonix-Mont-Blanc

DON DE SANG

Presbytère Saint-Michel 82 rue de la Mollard Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif :

Date :

Début : Jeudi 2025-12-04 15:00:00

fin : 2025-12-04 19:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Pour sauver des vies et aider des malades, une collecte de sang est organisée par l’Établissement Français du Sang de 15h à 19h

Presbytère Saint-Michel 82 rue de la Mollard Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 85 65 78 dondusang.chx@gmail.com

English :

To save lives and help the sick, a blood drive is organized by the French Blood Institution from 15:00 to 19:00

German :

Um Leben zu retten und Kranken zu helfen, wird von 15 bis 19 Uhr eine Blutspendeaktion von Établissement Français du Sang organisiert

Italiano :

Per salvare vite umane e aiutare i pazienti, l’Établissement Français du Sang organizza una raccolta di sangue dalle 15:00 alle 19:00

Espanol :

Para salvar vidas y ayudar a los pacientes, el Établissement Français du Sang organiza una campaña de donación de sangre de 15.00 a 19.00 horas

L’événement DON DE SANG Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-02-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc