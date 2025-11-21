Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Don de sang Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure

Don de sang

Don de sang Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure vendredi 21 novembre 2025.

Don de sang

Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Don de sang, uniquement sur rendez-vous.   .

Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

English : Don de sang

German : Don de sang

Italiano :

Espanol : Don de sang

L’événement Don de sang Ciboure a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Pays Basque