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AGENDA · Ciboure

Don de sang Espace polyvalent Ciboure

mardi 18 août 2026 · Espace polyvalent · Ciboure

Don de sang Espace polyvalent Ciboure

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Espace polyvalent
Adresse
Chemin des Barthes
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Ciboure

Don de sang

Espace polyvalent Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Don de sang, uniquement sur rendez-vous.   .

Espace polyvalent Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Don de sang

L’événement Don de sang Ciboure a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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