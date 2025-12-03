Don de sang Salle de la Margelle Civray

Don de sang

Salle de la Margelle Place du Générale de Gaulle Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Décembre arrive, avec sa magie, ses lumières et ses moments chaleureux… Mais c’est aussi une période où les réserves de sang sont souvent au plus bas.

Entre les fêtes, les déplacements et les épidémies saisonnières, la mobilisation diminue fortement… alors que les besoins, eux, restent constants.

Plus que jamais, un geste solidaire peut faire toute la différence donner son sang. .

Salle de la Margelle Place du Générale de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Don de sang

German : Don de sang

Italiano :

Espanol : Don de sang

L’événement Don de sang Civray a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou