Don de sang

Espace culturel Les maronniers Eguisheim Haut-Rhin

Vendredi 2025-11-14 16:30:00

2025-11-14 19:30:00

2025-11-14

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable. Après votre don, une collation vous est proposée par l’Amicale.

Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancer. Chacun de vos dons compte, donnez maintenant ! 0 .

Espace culturel Les maronniers Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 12 92 09 21

English :

Today, there is no treatment or synthetic drug that can replace human blood from donated blood. This voluntary and benevolent act is therefore irreplaceable. After your donation, you will be offered a snack by the Amicale.

German :

Derzeit gibt es keine synthetische Behandlung oder Medikamente, die menschliches Blut aus Blutspenden ersetzen können. Diese freiwillige und ehrenamtliche Handlung ist daher unersetzlich. Nach Ihrer Spende bietet Ihnen der Freundeskreis einen kleinen Imbiss an.

Italiano :

Oggi non esiste un trattamento o un farmaco sintetico che possa sostituire il sangue umano proveniente da donazioni di sangue. Questo atto volontario è quindi insostituibile. Dopo la donazione, l’Associazione offre uno spuntino.

Espanol :

En la actualidad, no existe ningún tratamiento ni medicamento sintético que pueda sustituir a la sangre humana procedente de donaciones de sangre. Por tanto, este acto voluntario es insustituible. Después de su donación, la Asociación ofrece un refrigerio.

L’événement Don de sang Eguisheim a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach