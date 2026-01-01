DON DE SANG Escurolles
DON DE SANG Escurolles lundi 12 janvier 2026.
DON DE SANG
Salle Polyvalente Escurolles Allier
Début : 2026-01-12 16:00:00
fin : 2026-01-12 19:00:00
2026-01-12
Donnez votre sang, sauvez des vies ! L’EFS organise une collecte de sang à Escurolles. Un geste solidaire et citoyen qui peut sauver jusqu’à 3 vies. Venez nombreux, munissez-vous d’une pièce d’identité. Privilégiez le RDV en ligne pour plus de rapidité !
Salle Polyvalente Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Give your blood, save lives! EFS is organizing a blood drive in Escurolles. A gesture of solidarity and citizenship that can save up to 3 lives. Don’t forget to bring your identity card. Make an appointment online for even greater speed!
L’événement DON DE SANG Escurolles a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Val de Sioule