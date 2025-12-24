Don de sang, Salle polyvalente La Gare Eymet
Don de sang, Salle polyvalente La Gare Eymet vendredi 2 janvier 2026.
Don de sang
Salle polyvalente La Gare 11 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2026-01-02
Partagez votre pouvoir, donner votre sang !
Prenez rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr
Avec ou sans rdv.
Organisé par l’EFS. .
Salle polyvalente La Gare 11 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Don de sang
L’événement Don de sang Eymet a été mis à jour le 2025-12-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides