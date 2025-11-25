Don de sang Fougères La Selle-en-Luitré
Don de sang Fougères La Selle-en-Luitré mardi 25 novembre 2025.
Don de sang Fougères
1 Rue Louis Lumière La Selle-en-Luitré Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-25 12:00:00
fin : 2025-11-27 16:30:00
2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28
Vous avez entre 18 et 70 ans ? Vous pesez au moins 50kg ? Rejoignez-nous, devenez donneur de sang !
Pour vérifier si vous pouvez donner, faites le test https://dondesang.efs.sante.fr/quiz
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! .
1 Rue Louis Lumière La Selle-en-Luitré 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne
L’événement Don de sang Fougères La Selle-en-Luitré a été mis à jour le 2025-11-14 par OT FOUGERES