Don de sang Fougères La Selle-en-Luitré

Don de sang Fougères

1 Rue Louis Lumière La Selle-en-Luitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-25 12:00:00

fin : 2025-11-27 16:30:00

2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28

Vous avez entre 18 et 70 ans ? Vous pesez au moins 50kg ? Rejoignez-nous, devenez donneur de sang !

Pour vérifier si vous pouvez donner, faites le test https://dondesang.efs.sante.fr/quiz

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! .

1 Rue Louis Lumière La Selle-en-Luitré 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 22 53 97

