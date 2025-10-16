Don de sang Centre Socioculturel Gannat

Don de sang Centre Socioculturel Gannat jeudi 16 octobre 2025.

Don de sang

Centre Socioculturel 26 place Hennequin Gannat Allier

Début : 2025-10-16 15:00:00

fin : 2025-12-17 19:00:00

2025-10-16 2025-12-17

L’EFS organise avec la participation de l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Gannat une collecte de sang. Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun. Privilégier le RDV par Internet dondesang.efs.sante.fr

Centre Socioculturel 26 place Hennequin Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 59 07 19 veroniqueserisier@gmail.com

English :

The EFS is organizing a blood drive in conjunction with the Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Gannat. Please bring proof of identity and do not come on an empty stomach. Please make an appointment by Internet: dondesang.efs.sante.fr

German :

Die EFS organisiert in Zusammenarbeit mit der Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Gannat eine Blutspendeaktion. Bitte bringen Sie einen Ausweis mit und kommen Sie nicht nüchtern. Bevorzugen Sie die Terminvereinbarung über das Internet: dondesang.efs.sante.fr

Italiano :

L’EFS organizza una raccolta di sangue in collaborazione con l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Gannat. Si prega di portare un documento di identità e di non venire a stomaco vuoto. È preferibile fissare un appuntamento via Internet: dondesang.efs.sante.fr

Espanol :

La EFS organiza una campaña de donación de sangre en colaboración con la Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Gannat. Se ruega llevar un documento de identidad y no acudir con el estómago vacío. Es preferible pedir cita por Internet: dondesang.efs.sante.fr

