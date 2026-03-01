Don de sang Gastronome 17ème édition Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence

Don de sang Gastronome 17ème édition

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 15:00:00

Date(s) :

2026-03-21

LE grand rendez-vous en faveur du don de sang sur le territoire valentinois !

Après la période des vacances d’hiver durant laquelle les donneurs se sont mobilisés dans notre région il est important de rappeler l’importance de donner son sang régulièrement

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Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 05

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English :

THE major blood donation event in the Valence region!

After the winter vacation period, during which donors mobilized in our region, it?s important to remember the importance of giving blood regularly

L’événement Don de sang Gastronome 17ème édition Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme