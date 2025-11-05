Don de Sang IUT de Rennes – Site Clos Courtel Rennes Mercredi 5 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Pour offrir son sang, il faut :

* Être âgé de 18 à 70 ans révolus,

* Peser plus de 50kg et répondre aux conditions d’aptitude au don (santé, modes de vie…faites le test !),

* Se munir d’une pièce d’identité,

* Bien s’hydrater, bien manger.

Puis-je donner ? Je fais le test ici → [ici](https://dondesang.efs.sante.fr/quiz)

S’inscrire à la collecte du mercredi 5 novembre à l’IUT de Rennes → [ici](https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/142358/sang)

Prendre rendez-vous ailleurs → [ici](https://dondesang.efs.sante.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-05T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-05T15:30:00.000+01:00

IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

iutren-contact@listes.univ-rennes1.fr 02 23 23 40 00